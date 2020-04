Sept films à voir en famille

Vous en avez assez de voir votre enfant ou votre ado être scotché à sa tablette ou devant son jeu vidéo préféré ? Cette période de confinement pourrait être l’occasion idéale pour passer un peu de temps en famille. Voici sept suggestions de films qui plaisent autant aux petits qu’aux grands :

Jumanji

Photo d'archives

Sorti en 1995, le premier Jumanji, qui mettait en vedette le regretté Robin Williams, est rapidement devenu un film culte qui a marqué toute une génération de jeunes qui ont grandi dans les années 1990. On aurait pu craindre le pire quand le studio Sony a annoncé il y a quelques années qu’il ressuscitait la franchise pour produire un nouveau film mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson, Kevin Hart et Jack Black. Mais les deux suites sorties en 2017 et en 2019 se sont révélées finalement tout aussi efficaces que le premier film avec leur mélange explosif d’action, d’humour et d’aventures. Les trois Jumanji sont disponibles en vidéo sur demande (illico, Netflix, iTunes).

Paddington

Photo d'archives

Sorties en 2015 et en 2018, ces comédies britanniques sont des petits bijoux de films qui séduisent par leur humour bon enfant, leur candeur et leur tendresse. Difficile de ne pas craquer pour le personnage de Paddington, cet attachant petit ours du Pérou qui est recueilli par une famille londonienne. Les deux Paddington sont disponibles en vidéo sur demande (illico, iTunes, Netflix).

E.T. l’extraterrestre

Photo d'archives

Un classique pour toute la famille qu’on ne se lasse pas de revoir. Près de 40 ans après la sortie du film en salle, l’histoire d’amitié entre le petit Elliot et l’attachante créature venue de l’espace émeut toujours autant. Si vous n’avez toujours pas fait découvrir à vos enfants (ou vos ados) ce chef-d’œuvre de Steven Spielberg, on vous recommande fortement de le faire. Et pourquoi pas en fin de semaine ? Disponible sur illico et Club illico.

Là-haut

Photo d'archives

Alors que plus de quatre milliards de personnes à travers le monde sont actuellement confinées chez elles à cause de la pandémie de COVID-19, ce merveilleux film d’animation de Pete Doctor nous propose de voyager à bord d’une maison volante accrochée à des milliers de ballons multicolores. Œuvre à la fois drôle, tendre et poétique, Là-haut raconte l’histoire d’un ancien marchand de ballons de 78 ans qui, après la mort de sa femme, décide de réaliser le rêve de sa vie en allant visiter les paysages sauvages de l’Amérique du Sud à bord de sa maison. Disponible en vidéo sur demande (illico, iTunes).

Harry Potter

Photo d'archives

Huit films pour un total de 19 heures et 39 minutes. On doute que vous ayez assez de temps en fin de semaine pour visionner tous les épisodes de cette formidable saga qui a sévi au grand écran pendant 10 ans (de 2001 à 2011) et qui a récolté plus de 7,7 milliards de dollars au box-office mondial. Mais si on en avait un à vous recommander plus que les autres, ce serait le troisième film de la série (Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban), réalisé par le génial cinéaste Alfonso Cuaron (Roma, Gravité). Les huit films Harry Potter sont disponibles en vidéo sur demande (illico, iTunes, Netflix).

Retour vers le futur

Photo d'archives

Classiques indémodables (et surtout intemporels), les trois films de cette saga avant-gardiste créée par le réalisateur Robert Zemeckis dans les années 1980 n’ont pas pris une ride même si certains effets spéciaux font sourire aujourd’hui à cause de leur côté artisanal et kitsch. Les trois films Retour vers le futur sont disponibles en vidéo sur demande (illico, Club illico, Netflix).

Histoire de jouets

Photo d'archives

N’importe quel spectateur (petit ou grand) s’émerveillera devant les aventures du cowboy Woody, de l’astronaute Buzz et de leur sympathique bande de jouets animés. Si les quatre films de cette formidable saga des Studios Pixar ont chacun leur charme, le troisième se révèle particulièrement touchant avec sa finale émouvante qui nous arrache des larmes à tout coup. Les quatre Histoire de jouets sont disponibles en vidéo sur demande (illico, iTunes).