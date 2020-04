Un adolescent de la Mauricie dévoué

TROIS-RIVIÈRES | Un adolescent de Trois-Rivières fait l'épicerie, va à la pharmacie et se rend même dans les quincailleries pour les gens qui ne peuvent plus sortir. Vendredi, pas moins de cinq personnes comptaient sur lui.

«J'ai commencé à faire ça pour ma mamie qui a le cancer, après c'était pour ma famille. Finalement, je me suis mis disponible pour tout le monde», explique Xavier Nourry

En plus de son emploi étudiant et de la reprise de ses cours à distance, il réserve 3 jours par semaine pour aider les autres. Il passe en moyenne une trentaine d'heures à faire des courses, une vingtaine à travailler dans un dépanneur et le reste à faire des travaux scolaires.

Chaque semaine, il s'assure de mettre à jour ses disponibilités sur sa page Facebook où sa clientèle peut passer des commandes.

Clientèle variée

Jusqu'à présent, une trentaine de personnes ont fait appel à ses services. Il a aidé des personnes âgées, des familles monoparentales ou encore des personnes ayant une santé fragile.

Ses clients sont heureux de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter.

«Moi j'ai un bébé et je suis mère monoparentale donc ce n'est pas évident. Ça me rassure de pouvoir compter sur quelqu'un quand je suis mal prise», affirme Annabelle Gendron-Marchand.

Sa famille est derrière lui

Dans leur temps libre, ses sœurs et sa mère ont confectionné des sacs réutilisables arborant un arc-en-ciel. Xavier peut donc livrer des courses dans de jolis sacs « ça va bien aller ».

« On est très fier de lui. Xavier a toujours été le genre à vouloir aider. Il a un très grand cœur et c'est une initiative personnelle qu'il a prise pour aider à sa façon durant cette crise », a souligné sa mère, Isabelle Deshaies.

Bien que son travail soit bénévole, le jeune homme de 18 ans reçoit à l'occasion des pourboires de ses clients. L'argent amassé sera remis à un organisme ou une fondation une fois la pandémie terminée.