Une discussion déterminante avec Craig Berube pour Samuel Blais

Une discussion avec Craig Berube a été déterminante pour Samuel Blais. Depuis cette conversation, qui date de 2016, le Québécois n’est plus le même joueur.

«Craig a été mon entraîneur à ma première année dans la Ligue américaine, avec les Wolves de Chicago. J’arrivais du junior et je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Craig a cru en moi dès le départ. Il voulait que j’utilise davantage mon physique.

«J’ai passé une autre année dans la Ligue américaine avant d’arriver dans la LNH avec les Blues de St. Louis. J’ai continué de suivre les conseils de Craig. Je pense que ça amène un autre élément dans mon jeu», a-t-il raconté sur les ondes de TVA Sports, vendredi.

Les efforts acharnés de Blais ont payé. Mercredi, l’attaquant originaire de Montmagny a signé une prolongation de contrat de deux ans d’une valeur de trois millions de dollars.

Les négociations n’ont pas été ardues, a-t-il soutenu. «Depuis que la saison est suspendue, les Blues et mon agent ont été en contact. Les deux parties voulaient un contrat de deux ans. On s’est rapidement entendu sur le prix.»

«Je me sens bien avec ça et les Blues aussi. Je suis content d’être à St. Louis pour encore deux ans.»

Prise 2? Pourquoi pas!

Par ailleurs, sur le plan collectif, l’interruption de la saison survient à un bien mauvais moment pour les Blues, qui trônaient en tête dans la section Centrale et dans toute l’Association de l’Ouest.

Qu’à cela ne tienne, lorsque l’action reprendra (si tel est le cas...), les autres équipes devront se méfier des Blues, croit Blais. Les champions ont bien l’intention de conserver leur titre.

«Nous avons confiance en nos moyens. C’est vraiment plate parce que nous étions premiers dans la section Centrale et dans l’Ouest. On aimerait ça que la saison reprenne, mais on n’a aucun contrôle là-dessus. Quand nous recommencerons à jouer, nous ferons tout pour garder notre titre. Nous savons que nous en sommes capables.»

Rappelons que Blais a subi au mois de novembre une blessure à un poignet qui a nécessité une opération et qui lui a fait rater une grande partie de la saison. Il totalise 13 points en 40 matchs.

En 83 rencontres dans la LNH, toutes avec les Blues, il a inscrit neuf buts et amassé 20 points.

L’ancien membre des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été un choix de sixième tour des Blues en 2014.