[VIDÉO] La Ville de Québec travaille à «bâtir la suite» de la COVID-19

Accompagné de personnalités du milieu des affaires de Québec, le maire Régis Labeaume a assuré – dans une vidéo – que la Ville de Québec s’affaire déjà à «bâtir la suite» de la COVID-19.

«Mon plan c’est ceci : Il faut se serrer les coudes. Il faut être solidaires. Puis, il n’est pas question d’accepter que les problèmes économiques soient à long terme. On veut revoir la ville de Québec qu’on avait il y a trois mois. Puis, je vais me battre pour ça», a soutenu Régis Labeaume dans cette vidéo de trois minutes produite par Québec International et mise en ligne vendredi.

Sur ce même enregistrement, on peut entendre des personnalités comme Marie-Claude Houle (EBC), Germain Lamonde (EXFO), Carl Viel (Québec International), Louis Roy (Optel) ou encore Olga Farman (Norton Rose Fulbright). Sans nier la difficulté de la situation actuelle, tous ont tenté d’envoyer un message d’espoir à la population.

«Je suis convaincue que notre Capitale-Nationale pourra sortir de cette crise encore plus forte, encore plus solidaire», a notamment signalé l’avocate Olga Farman.

Aides aux commerçants votées

Plus tôt en matinée, lors d’un conseil municipal extraordinaire, la Ville de Québec a formellement adopté les mesures d’aide de 20 millions$ qui seront apportées bientôt aux commerces durement éprouvés.

Sur cette somme, on totalise des prêts de 15 millions $ et des subventions de 5 millions $.