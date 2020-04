DESCHAMPS, Réjeanne

(née Montpetit)



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 10 avril 2020 à l'âge de 92 ans, est décédée Réjeanne Montpetit, résidente de Beauharnois, épouse de feu Henri Deschamps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Lucie Giroux), Jacques (Francine Daigneault) et Jean-Pierre, ses petits-enfants: Yves (Karine), Martin (Linda), Sébastien (Klaudia) et Marie-Claude, ses arrière-petits-enfants: Maxime, Camille (Francis), Stacy-ann, Maylina, Kristina (Yan), Roxanne (Simon), Vanessa, Noralie et Oli ainsi que ses arrière-arrière-petits-enfants: Alicia, Flavie, Bébé X, Roméo et Valérie.Elle laisse également ses soeurs: Agathe et Carmen, son frère Guy, feu Fernand, feu Gilles, feu Thérèse, de même que ses neveux et nièces.Les détails des funérailles seront communiqués ultérieurement selon l'évolution de la situation actuelle et les recommandations de la Santé publique.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200