[AUDIOS] 15 chansons apaisantes pour du télétravail efficace

La crise de la COVID-19 a contraint une grande majorité de personnes à opter pour le télétravail. Quand on est à la maison et que les distractions sont nombreuses, on a parfois besoin d’écouter de la musique qui nous aidera à rester concentrés et éveillés. En confinement à leurs domiciles respectifs, nos journalistes Raphaël Gendron-Martin et Sandra Godin ont échangé 15 suggestions de morceaux québécois pour du télétravail efficace. Voici leur conversation.

Plus tôt - Alexandra Stréliski

Photo courtoisie

Raphaël Gendron-Martin : Allô Sandra! On commence? Quand on parle de musique idéale pour travailler à la maison, je crois qu’on peut difficilement oublier Alexandra Stréliski. Quand j’ai besoin de me concentrer, je reviens très régulièrement à ses morceaux tout en douceur qui semblent avoir été créés spécialement pour le télétravail!

À écouter de la même artiste : Par la fenêtre de Théo, Burnout Figure

Nostos - Jean-Michel Blais

Photo d'archives, Ben Pelosse

Sandra Godin : La musique instrumentale, c’est aussi ce que je préfère lorsque je travaille. Pourquoi? J’ai tendance à vouloir chanter lorsqu’il y a des paroles, et ça me déconcentre! Pour ma part, je me laisse bercer par la musique de Jean-Michel Blais, autre figure importante du néoclassique québécois. Il me plonge dans une ambiance à la fois calme et envoûtante.

À écouter du même artiste : Blind (acoustique), Dans ma main

Gogol - Chilly Gonzales

Photo courtoisie

RGM : Alexandra et Jean-Michel sont des choix incontournables, j’en conviens! Mais s’il faut rendre à César ce qui est à César, on se doit de mettre Chilly Gonzales dans cette liste. Avec ses trois sublimes albums Solo Piano, il a remis au goût du jour la musique classique moderne, avec de sympathiques touches pop et jazz.

À écouter du même artiste : Othello, Overnight

Concertino no 2, André Mathieu - joué par Alain Lefèvre et Hélène Mercier

Photo courtoisie

SG : Je suis d’accord avec toi. Pourquoi ne pas continuer sur une lancée encore plus classique? Je ne connaissais pas bien ce genre musical, mais depuis que je fais du télétravail, j’adore en mettre en musique de fond. Je découvre tout un univers! Dernièrement, j’ai fait jouer le dernier album d’Alain Lefèvre consacré à André Mathieu, dont il joue les œuvres à deux pianos avec la musicienne Hélène Mercier.

À écouter du même artiste : Concerto no 3, Rhapsodie romantique

Petit piano - Flore Laurentienne

Photo courtoisie

RGM : C’est une très bonne suggestion que cet album enregistré «à quatre mains». J’ai envie d’aller dans une autre direction cette fois-ci, avec Flore Laurentienne. Le projet de Mathieu David Gagnon, le frère de Klô Pelgag, est super intéressant, très orchestral et il nous emmène dans un univers cinématographique que l’on doit idéalement consommer avec des écouteurs vissés aux oreilles.

À écouter du même artiste : Fleuve No. 1, Soir

Out of Touch - Beyries

Photo courtoisie, Bonsound

SG : Merci pour la découverte, je ne connaissais pas du tout! Pour ma prochaine suggestion, je délaisserai l’instrumental... mais pas la douceur et le réconfort. Je te propose une artiste coup de cœur, que j’ai découverte au Festival de Tadoussac l’été dernier dans un concert intime qui m’a marquée. Il s’agit de Beyries, qui vient de sortir une nouvelle chanson sublime, Out of Touch, dans le même esprit mélancolique que le reste de son œuvre.

À écouter de la même artiste : Soldier, You Are

To Build a Home - Patrick Watson

Photo courtoisie

RGM : J’adore Beyries! Et je suis très content de voir qu’elle a lancé une chanson durant le confinement. Tant qu’à parler de douceur et réconfort, allons-y avec un artiste qui n’en manque pas : Patrick Watson. Ses mélodies, et surtout sa voix, me donnent souvent des frissons. Génial en concert, Watson est tout aussi intéressant sur album. C’est sans conteste l’un de nos joyaux locaux.

À écouter du même album : The Great Escape, Lighthouse

One of Us - Martha Wainwright

Photo courtoisie

SG : Dans le même esprit planant, je renchéris avec une voix féminine aussi unique que Watson, que j’adore : Martha Wainwright. Sa musique folk douce est parfaite pour une ambiance calme et intimiste. Cette chanson magnifiée par des cordes est une de mes préférées de son plus récent album Goodnight City, qui date déjà de 2016. En espérant du nouveau bientôt!

À écouter de la même artiste : Prosperpina, Around The Bend

Wolves Don't Live By The Rules - Elisapie

Photo courtoisie, Le Pigeon

RGM : J’ai envie de te suggérer l’un de mes coups de cœur de 2018 : Elisapie et son très bel album, The Ballad of the Runaway Girl. Elisapie avait conçu ce disque après avoir vécu une violente dépression. À l’écoute, on se plonge dans ses racines inuites et on sent la douleur, mais aussi la lumière et l’espoir, qui émanent de ses compositions.

À écouter de la même artiste : Una, Don't Make Me Blue

The Fear of Falling Apart - Geoffroy

Photo courtoisie

SG : C’est reconnu : la douleur, ça provoque souvent d’excellentes chansons. Un autre parfait exemple est Geoffroy, qui a lancé cet automne un album dédié à sa mère décédée il y a deux ans. Un opus exutoire, où il marie encore de belle façon l’indie aux rythmes électro. Juste assez dansant et atmosphérique, question de rester concentré!

À écouter du même artiste : When Everything is Gone, Sleeping on My Own

Felicity - Hologramme

Photo courtoisie

RGM : Ta suggestion de Geoffroy m’a fait penser à l’excellent projet de Clément Leduc, Hologramme. Ici, on est principalement dans la musique électronique instrumentale «qui fait du bien» (feel-good). C’est vraiment parfait à écouter en fin d’après-midi quand on cherche un petit regain d’énergie, mais tout en voulant poursuivre le travail de façon concentrée. Je crois qu’Hologramme sera vraiment un projet à surveiller ces prochaines années.

À écouter du même artiste : Sixteen, Döner Kebab

Around Here - Matt Holubowski

Photo courtoisie

SG : Je dois absolument intégrer Matt Holubowski à cette liste. Son folk contemporain est enveloppant, feutré, enivrant. Ses spectacles, souvent livrés dans la pénombre, m’émeuvent chaque fois. Ses trois albums jouent très souvent en toile de fond chez moi.

À écouter du même artiste : Solitudes, Weird Ones

Fontarabie - Fontarabie

Photo courtoisie, Virginie Parr

RGM : Si tu es comme moi, en travaillant, tu préfères sûrement écouter de la musique instrumentale ou «non francophone», pour ne pas te déconcentrer. Mais j’ai envie de déroger à cette règle ici avec l’excellent, et sous-estimé projet de Julien Mineau, Fontarabie. En 2014, le leader de Malajube avait fait cavalier seul pour pondre ce disque très atmosphérique et presque ensorcelant qui s’écoute très bien sans porter attention aux paroles. Je reviens très régulièrement à cette œuvre que je place au même niveau que celles de Malajube.

À écouter du même artiste : Union libre avec la peur, Gemma Galgani

Sinon - Rosie Valland

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

SG : Effectivement, j’ai l’impression que sans le vouloir, nos suggestions étaient seulement anglophones ou instrumentales jusqu’à présent. Il est vrai que les artistes québécois anglophones donnent beaucoup dans un type de musique pop folk planant qui s’écoute bien en travaillant. On aurait pu y ajouter Elliot Maginot, Aliocha. Mais j’ai envie d’ajouter ma touche franco avec l’excellente et douce Rosie Valland, elle aussi encore trop méconnue.

À écouter de la même artiste : Blue, Oublier

Pilgrims on a Long Journey - Coeur de pirate

Photo courtoisie

RGM : C’est vrai que Rosie mérite d’avoir plus de projecteurs sur elle. Nous voilà déjà rendus à la fin! Et pour conclure le tout, j’ai envie de suggérer mon album coup de cœur pour travailler à la maison, un disque quasi uniquement instrumental fait par une artiste francophone. Ici, Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, a composé la sublime musique du jeu vidéo Child of Light. C’est merveilleux, réconfortant et parfois même épique. Sur ce, merci chère collègue. Retournons travailler au rythme de toutes ces belles suggestions!