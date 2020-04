PAQUETTE, Ken



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès précipité de Ken Paquette survenu le 12 avril 2020, à l'âge de 48 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 25 ans Marylène Nantel, ses enfants Étienne, Florence et Mathilde, sa mère Reine-Aimée Pauzé, ses 2 frères Daniel (France Durocher) et Sylvain (Guylaine Desrochers), ses beaux-parents Odette Boivin et Serge Nantel, ses belles-soeurs Josiane Nantel (Sylvain Guénette) et Geneviève Nantel (Keven Boivin), ses 12 neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues.Il est parti rejoindre son père Florian Paquette et les deux veilleront sur nous.En raison des circonstances, les condoléances se tiendront dans l'intimité de la famille et vous avez la possibilité de visionner la cérémonie, le mercredi 22 avril à 14h30, grâce à notre Web diffusion. Veuillez-vous rendre sur le site www.funeraweb.tv.En la mémoire de Ken, ceux qui le désirent sont invités à faire un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache.Direction funéraire:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.com