COMTOIS, Roger



À Rawdon, le 11 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Roger Comtois.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Gisèle Pharand, ses enfants, Ginette, Alain, Pierre (Cécile), Lise (Jean-Yves), ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères, belles-soeurs et beaux-frères, sa conjointe depuis plusieurs années France Poulin et sa fille Johanne, ainsi que plusieurs parents et amis.Dans la situation actuelle, il n'y aura pas de service funéraire.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD - Heather à Rawdon pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Roger Comtois.