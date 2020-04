VADBONCOEUR, Léo



À Lachine, le 29 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Léo Vadboncoeur, époux de feu Irène Boyer.Il laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Jean Gignac), Micheline (Raymond Mailloux), Mario (Jasmine Larose), feu Robert, Jean (Lise Legault), ses petits-enfants Benoît, Chantal, Stéphane, Caroline, Geneviève, Mélanie, Simon, huit arrière-petits-enfants, deux arrière-arrière-petits-enfants, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Centre d'hébergement de Lachine pour les soins fournis durant son séjour au Centre.Une cérémonie intime sera célébrée ultérieurement.Ancien directeur du service des incendies de Ville St-Pierre, il a été nommé pompier canadien de l'année par l'Association des chefs incendies du Canada pour le sauvetage de deux personnes lors d'un incendie en décembre 1977. Tout au long de sa carrière, il a été actif avec diverses associations de chefs incendies. Il a aussi été bénévole pendant plusieurs années pour le service des Loisirs de Ville St-Pierre et d'autres associations sportives (Jeux du Québec, Associations de tir à la cible).