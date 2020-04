BÉLANGER, Claude



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons qu'à Laval, le 9 avril 2020 à l'âge de 77 ans est décédé M.Claude Bélanger, médecin O.R.L. et examinateur pour Transport Canada, à la retraite, fils de feu Elisabeth Langevin et de feu Marcel Bélanger.Claude était un homme de coeur, brillant, sensible et généreux. Féru de nautisme, d'aviation et surtout de musique. Son talent lui a permis de s'évader et a contribué à l'aider à nourrir sa grande résilience face à la maladie.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lucie Roger, ses enfants Sébastien (Trena Partee), Alexandra (Azaria Ehlers), ses petits-enfants Kalia et Milan, sa soeur Lucie (Claude Fournier), son frère André (Christianne Barbeau), ses neveux Marc André (Karine Thomson) et Jean Philippe (Johanne Luon), sa belle-soeur Johanne Roger, (Serge Grenier), sa belle-mère Alice Roger, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis.Étant donné la conjoncture actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. La famille vous invite, cependant, à relater une anecdote, un moment particulier partagé en sa compagnie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche au MCSA (Centre McGill d'études sur le vieillissement).Dons suggérés :https://www.alumni.mcgill.ca/give/index.php?formtype=MCSA&new=1