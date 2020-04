VAILLANCOURT, Louise



De Candiac, le 14 avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Louise Vaillancourt, autrefois de Saint-Rémi. Elle rejoint ses parents Jean-Paul Vaillancourt et Gertrude Ladouceur.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Alexandre), ses petits-enfants Christophe et Romy, ses frères feu Raymond (feu Claire), Gaétan (Carole), Armand (Monique), Claude (Éric), Albert (Suzanne) et Michel (Chantal) et sa soeur Ginette (Paul) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funérairewww.poissantetfils.caEn raison des circonstances particulières, une cérémonie en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.