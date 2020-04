REHEL, Renelle (née Doiron)



À Laval, le 13 avril 2020, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Renelle Doiron, épouse de feu M. Alexandre Rehel.Elle laisse dans le deuil ses fils Claude (Suzanne) et Gilles (Brigitte), ses petits-enfants Marie-Ève, Fanny, Elizabeth et Alexandre, ses soeurs Jocelyne et Diane, son frère Roland, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. D'ici là, les cendres de Mme Doiron reposeront au colombarium, nous vous invitons à venir la visiter au complexe funéraire :LAVAL, (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.