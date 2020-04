LABELLE, Yves



De Mirabel, camionneur de père en fils, il a fait son dernier voyage le 12 avril après avoir livré un dur combat contre la COVID-19.Tendre époux et père aimant, il laisse dans le deuil sa chérie, Florence Gratton et ses enfants Brigitte (Karl) et Martin (Caroline). Grand-père taquin de deux petits coeurs Mélia et Emy-Rose, il laisse dans nos pensées de beaux souvenirs remplis d'amour et de joies. Il laisse également derrière lui sa fratrie Luc, Céline, Daniel et Louise ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines tous complices de ses mauvais coups.Connu comme un bon vivant avec ses " chums de gars " et un travailleur acharné dans son milieu de travail. Il continuera de veiller sur nous de là-haut.Une célébration aura lieu en son honneur à une date ultérieur. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital Sacré-Coeur pour leur grande compassion.Il fut confié au :SAINTE-THÉRÈSE