THÉORÊT, Pierre



À Québec, le 7 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé Pierre Théorêt.Il laisse dans le deuil: sa proche amie de toujours: Suzanne; sa mère madame Gilberte Théorêt, ses soeurs et frères : Ginette (Jean-Guy), Diane (Yves), Jocelyne (Gaétan), Johanne (Daniel); feu Maryse (Sylvain), Jean-Claude (France), Benoit (Geneviève), sa famille-proche Jobidon : Laurent (Jocelyne); Hélène (Gérard), Bernard (Linda) et Pierre (Brigitte), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier : les soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et le service d'oncologie de l'Hôpital Laval de Québec.Des dons à : Société de recherches sur le cancer ; La Fondation des Amis du Pavois ; Le centrespoir; l'association québécoise pour la réadaptation psychosociale seraient appréciés.En raison du contexte actuel, la tenue des funérailles aura lieu à une date ultérieure.FUNÉRAIREDES DEUX RIVES