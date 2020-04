CYR, Gérald



À St-Jérôme, le 11 avril 2020, est décédé M. Gérald Cyr, à l'âge de 82 ans, époux de Mme Denise Bertrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Johanne), Johanne (Claudio), Jocelyn (Lorraine) et Nathalie, ses cinq petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure à la Maison de ressourcement Gethsé-Marie.En sa mémoire, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.DESROSIERS & FILS INC.