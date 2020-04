5 activités pour divertir les enfants et les ados

En panne d’idée pour divertir vos enfants et adolescents à la maison ? En cette période de confinement, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a entrepris d’enrichir son offre numérique déjà bien garnie avec de nouveaux contenus et ateliers virtuels, parfois même diffusés en direct, destinés aux moins de 18 ans. Voici cinq exemples d’activités qui sont proposées gratuitement.

1. Initiation à la guitare

Capture d’écran, courtoisie BANQ

Si vous pouvez mettre la main sur une guitare, plus rien ne vous empêche d’en apprendre les rudiments. Les jeudis soirs jusqu’au 30 avril, le bibliothécaire à la section musique Oscar Salazar Varela présente sur le web un atelier d’initiation à cet instrument. Les épisodes sont

3. Contes virtuels

Pour les plus jeunes, la bibliothèque nationale offre la lecture d’un conte en direct tous les matins. Comme pour d’autres activités du genre, il faut télécharger l’application gratuite Zoom. En tout temps, il est aussi possible d’écouter plus de 250 histoires de quelques minutes sur la plateforme R@conte-moi une histoire. ensuite archivés sur YouTube.

2. Initiation au tricot

Dans le même esprit, toujours sur le portail BAnQ, la médiatrice en numérique Kim Gauthier-Pelletier proposera mardi prochain une activité en direct sur les bases du tricot, technique qui continue de gagner en popularité. Elle y abordera toutes notions élémentaires, comme les types de fil et le montage des mailles.

4. Des heures de lecture

Les livres numériques n’ont rien d’étranger pour BAnQ, dont le catalogue virtuel atteint près de 400 000 documents de tous genres. En ces temps d’isolement, l’équipe de l’Espace Jeunes suggère d’ailleurs une sélection de livres et de bandes dessinées à emprunter à distance.

5. Bricolage

Capture d’écran, courtoisie BANQ

Toujours dans l’Espace Jeunes du site de BAnQ, l’équipe éditoriale propose plusieurs activités manuelles pour stimuler la créativité des enfants. On y trouve quelques capsules vidéo originales et des liens vers d’autres activités de bricolage.