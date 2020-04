BRIEN, Paul



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Paul Brien, survenu subitement à son domicile à Repentigny le 4 avril 2020, à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Decoste, sa fille Caroline (Paul Rodrigue), ses deux petits-enfants Xavier et Alexis et ses soeurs Alice, Yvonne et Denise. Aussi, il laisse dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, Paul sera incinéré et la famille accueillera parents et amis à une date ultérieure.