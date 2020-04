TREMBLAY, Gisèle (née Desroches)

TREMBLAY, Gisèle

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gisèle Tremblay, survenu le 16 avril 2020, à l'âge de 85 ans, à Repentigny. Elle était l'épouse de feu Jean-Marc Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses filles Lyne (Jack Woodburn), Diane (Jean Lalonde), Julie (Normand Provost), tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle chérissait tant ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est partie rejoindre ses soeurs Réjeanne et Yolande ainsi que son frère Jacques.Merci pour tout ton amour. Tu nous as inculqué la plus belle des valeurs, celle de la famille. Tu es et resteras toujours vivante dans nos coeurs.En raison des circonstances actuelles, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.