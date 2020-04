YAWORSKY, Linda



Le 12 avril 2020 à Montréal, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Linda Yaworsky, fille de feu Michael-Edward Yaworsky et de feu Elvira Dufour. Elle était la soeur bien-aimée de feu Eddy (Micheline Paquette) et de Carol.Outre sa soeur, elle laisse dans le deuil son neveu et filleul Philippe (Sophie Montambeault), sa nièce Isabelle (Brooks Shelton), ses petits-neveux Léo et Samuel, sa petite-nièce Milie-Rose ainsi que ses cousins et cousines.Toute manifestation de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie funéraire sera célébrée à une date ultérieure.