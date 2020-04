LANGLAIS DUCHARME

Claudette



À l'Hôpital de la Cité de la Santé, le 7 avril 2020, est décédée à l'âge de 79 ans, Mme Claudette Ducharme, épouse de M. Guy Langlais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Stéphane et Barbara, ses sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Le service aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.