BRUNET, Claire



C'est avec une profonde tristesse que nous soulignons le décès subit de Claire Brunet, à Pierrefonds, le 7 avril 2020, à l'âge de 62 ans, des suites de la COVID-19.Fille de feu Fernande Girard et de feu Ernest Brunet de Pointe-Claire, elle laisse dans le deuil son conjoint Alain Millette, sa belle-fille Jessica, son petit-fils de coeur Gabriel et sa belle-famille, de même que son frère Daniel Brunet (Ann Rainville) et sa soeur Denise Brunet (Simon Bertrand Anctil), ses nièces Valérie et Véronique Brunet, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Des funérailles seront célébrées à une date ultérieure étant donné les circonstances.Au lieu de fleurs, des dons ou de l'aide à tout organisme luttant contre la propagation de la COVID-19, feront en sorte que son départ ne soit pas vain.