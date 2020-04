RIVEST, Anita (née Martel)



À Repentigny, au CHSLD Émile Mc Duff, le 13 avril 2020 est décédée Madame Anita Martel. Elle était l'épouse de Charles-Émile Rivest avec qui elle a partagé 67 ans de vie d'amour.Outre son époux bien-aimé, elle laisse dans le deuil ses enfants, Carmen (Daniel Rooney), Mariette (Michel Perreault), Sylvie (Ronald Pépin), Jean (Diane Bernatchez) et Sylvain (Michèle Sourdif). Elle laisse aussi dans la peine ses onze petits-enfants et leur conjoint, Mélissa, Frédérick et Jonathan Rooney, Jean-Philippe, David et Catherine Perreault, Valérie et Véronique Pépin, Paul Rivest, Julien et Antoine Rivest et onze arrière-petits-enfants.Lui survivent : sa soeur Henriette (Rolland Arès), son frère Yvon, ses belles-soeurs, Geneviève Rivest ( feu Anthime Lachapelle ), Denise Rivest (feu Hervé L'Archevêque), Lucie Rivest (Guy Michaud), Françoise Giard (feu Maurice Rivest), Gisèle Forest (feu Henri Martel) et Lisette Dagenais (feu Léonard Martel), ses neveux, nièces, parents et amis.Un grand merci à tout le personnel du CHSLD pour leurs bons soins et leur dévouement exceptionnel.Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont accompagné notre maman, jour après jour, durant cette terrible maladie qu'est l'Alzheimer.En raison des circonstances actuelles, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au programme de recherche de la Société Alzheimer.