VIGNEAULT, Rollande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Rollande Vigneault de Sainte-Catherine, le 13 avril 2020 à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles (Hébert) Hélène (Gilbert), Lucie (Jean), Chantale (Daniel) et Marie-France (Éric), ses petits-enfants Vincent-Olivier, Alexandre, Roxanne, Annabelle, Élisabeth, Charles-Antoine et Raphaël (leurs conjoint(es)), ses arrière-petits-enfants, Claudine la tendre amie de la famille, son frère Jules (Suzanne) et sa soeur Lise, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireTél. : 450-632-1515www.poissantetfils.caEn raison des circonstances, la famille accueillera parents et amis à une date ultérieure.