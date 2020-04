Achat local et tendances alimentaires

L’achat local est plus d’actualité que jamais. Soutenir les entreprises d’ici peut leur permettre de se relever après la crise. Cette semaine, on découvre les produits du Québec qui s’inscrivent dans les tendances alimentaires de l’année. Cap sur cinq tendances et leurs déclinaisons locales !

1. Protéines végétales

Plus de 50 % des Québécois affirment avoir réduit leur consommation de viande rouge l’année dernière (Baromètre de la consommation responsable, 2019).

Selon une récente enquête de consommation réalisée par Nielsen, 19 % des milléniaux sont végétariens, comparativement à 11 % de la population .

Dans ces conditions, les protéines végétales deviennent des substituts des plus prisés.

Les galettes végétariennes ont la cote ! 47 % des Québécois indiquent avoir essayé des substituts de viande l’an dernier. Misons toutefois sur celles qui affichent de belles listes d’ingrédients. C’est le cas des galettes végé des Aliments Racine. Faites de légumineuses et de grains biologiques, elles affichent une liste d’ingrédients épurée contrairement à la fameuse galette Beyond Burger.

L’entreprise montréalaise Tempehine propose du tempeh mariné et pré-cuit vraiment goûteux. Une belle façon de s’initier à cette excellente protéine végétale. Choix de deux saveurs (caribéenne et plaisir printanier) alléchantes ! On peut se procurer le tempeh en ligne sur le site d’achat local maturin.ca

Fontaine Santé vient de lancer une tartinade chocolatée à base de hummus. Les pois chiches figurent en tête de liste des ingrédients et aucune trace d’huile de palme. Sa valeur nutritive dépasse de loin celle de la tartinade choco-noisettes la plus populaire.

Les craquelins Rémis composés de légumes et fruits biologiques déshydratés et de graines apportent 4-5 g de protéines par portion de 4 unités. Ils contiennent des graines de tournesol, de sésame, de lin et de la protéine de soya. Un beau produit ! (123sante.ca)

reMIXed Snacks est une entreprise montréalaise dirigée par des collègues nutritionnistes. Leurs écorces de chocolat noir sont composées de fruits imparfaits, dans un souci de réduire le gaspillage, et de haricots. Une petite gâterie originale qui apporte des fibres (6 g), des protéines (6 g) et du fer (27 % de l’apport recommandé) !

Peu connue, la graine de caméline peut être consommée et utilisée comme la graine de chanvre ou de chia. Chaque portion de 15 g (soit environ 1 ½ c. à soupe) de graines de caméline apporte 4 g de fibres et 4 g de protéines. Oliméga, une entreprise de chez nous, offre des graines de caméline, de l’huile et du miel de caméline.

2. Alternatives aux produits laitiers

Les boissons végétales connaissent une croissance significative. Les produits laitiers ne figurant plus comme groupe à part entière au sein du Guide alimentaire canadien, les consommateurs sont de plus en plus intéressés à découvrir les alternatives.

Pour remplacer le fromage à la crème fait de lait, Le Grand offre de nouveaux fauxmages biologiques faits de noix de cajou et de pois chiches. Avec 45 calories, 3 g de gras (0,5 g de gras saturés) et 2 g de protéines, le fauxmage original crémeux est bien intéressant.

Plusieurs autres entreprises du Québec offrent des fromages végétaux. C’est le cas de Veg Nature et Finfinoix.

3. Emballages écolos

Réduire son empreinte écologique est assurément la tendance 2020. L’industrie doit s’adapter en offrant des emballages qui vont bien au-delà du recyclable.

En épicerie, les initiatives vertes sont plus présentes que jamais. Savoura, avec son objectif zéro plastique, fait beaucoup d’efforts pour réduire son empreinte écologique. Lancé en 2016 pour Savoura Bio, leur plateau d’emballage est compostable et fabriqué au Canada à partir de résidus forestiers.

Api-flex remplace avantageusement la pellicule plastique. L’emballage alimentaire réutilisable est fait de tissu enduit de cire d’abeille. Végétalien ? Api-flex a aussi des options véganes !

4. Variantes au petit déjeuner

Les innovations sont nombreuses côté petit déjeuner. Ce sont souvent de jeunes entrepreneurs qui ont créé des entreprises qui répondent aux besoins des gens pressés !

Evive Smoothie fêtera bientôt son 5e anniversaire. Cette entreprise fondée par un couple de passionnés, Claudia et Dominic, connaît une forte croissance. Les cubes de smoothie permettent de faire un smoothie ultra-rapide, sans mélangeur. La gamme se décline en 13 saveurs. Composés de fruits et légumes biologiques et de protéines végétales, les smoothies allient plaisir et santé. On les achète chez IGA et Metro ou par le biais de la boutique en ligne (evivesmoothie.com)

Holos propose du gruau sans cuisson par le biais de sa boutique en ligne. Les produits sont certifiés bio, ils sont composés d’ingrédients de choix et apportent 20 g de protéines et 12 g de fibres par portion. En prime, ils apportent des oméga-3 et des probiotiques. Ils se déclinent en 4 saveurs (liveholos.com)

Snack Simple propose un Minute muffin qui plaît beaucoup aux jeunes. Offert en quatre saveurs, il suffit d’ajouter de l’eau, de remuer et de faire cuire une minute au micro-ondes avant de savourer (snacksimple.ca)

5. Prêt-à-cuisiner et à manger

Le rythme de vie effréné a poussé les consommateurs vers les solutions de repas rapides. Le prêt à cuisiner et le prêt à manger n’a jamais connu une telle croissance.

Une tendance marquante !

Toujours selon Nielsen :

42 % des milléniaux et 37 % des baby-boomers aimeraient avoir des repas qui ne demandent que peu ou pas de préparation

55 % des milléniaux et 43 % des baby-boomers aiment acheter des repas préparés en magasin ou en restaurant.

Crudessence propose du prêt-à-manger végétalien maintenant accessible à tous. On apprécie les wraps de chou kale et les bols bouddha invitants.

propose du prêt-à-manger végétalien maintenant accessible à tous. On apprécie les wraps de chou kale et les bols bouddha invitants. Commensal a remporté un prix pour sa nouvelle gamme de produits prêts-à-cuisiner Simple Gourmet lors du dernier gala Grands Prix DUX. Offertes en 4 saveurs, ces options végétaliennes mettent en vedette le seitan et le tofu.

Le chef populaire chef vegan Jean-Philippe Cyr vient aussi de lancer sa gamme de repas prêts à manger au rayon du frais. Ses adeptes, ils sont nombreux, ont déjà largement adopté ses produits.

