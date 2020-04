Achat québécois : comment consommer davantage de produits locaux?

Offert par

Du lait 2 %, 12 œufs, 500 gr de steak haché, une couronne de brocoli, une pizza congelée... Une liste d’épicerie n’est pas forcément un poème, mais de nos jours ça peut devenir une chasse aux trésors! Quels trésors ? Tous nos produits faits ici; les produits locaux que l’on retrouve de plus en plus dans les allées de notre épicerie.



En cette période où chaque geste peut aider à soutenir l’économie locale, notre panier d’épicerie fait une belle différence. Pour cela, pas besoin de bouleverser toutes nos habitudes ! Quelques gestes suffisent.

Astuces faciles pour consommer davantage de produits locaux

Remplacer quelques articles habituels que l’on prenait auparavant sans s’occuper de leur provenance par leurs équivalents québécois, comme le fromage, les sauces ou les confitures.

Faire l’effort de passer un peu plus de temps sur le site internet de notre épicerie pour s’attarder aux étiquettes, pour lire les ingrédients et en apprendre plus sur ceux qui arborent la pastille Aliments du Québec.

Se lancer le défi de remplir une partie du chariot avec de nouveaux produits du Québec.

Quelle que soit la manière, notre liste d’épicerie peut devenir une véritable route gourmande du terroir et du territoire québécois !



5 excellentes raisons de soutenir l’achat local

Tout le pays est encore en pause, mais on va peu à peu retrouver le plaisir de faire son épicerie et de se promener dans les allées sans se soucier d’en finir au plus vite. Déjà, nous pouvons penser à acheter local plus souvent. Pourquoi?

La facilité : parce que c’est un moyen simple, que chacun peut faire à son niveau, un petit geste utile pour aider l’économie locale. La solidarité : pour soutenir les producteurs et les entrepreneurs d’ici qui ont traversé cette crise sanitaire avec difficulté et qui ont besoin de nous pour repartir. La proximité : pour choisir un produit qui aura moins voyagé et dont l’empreinte écologique sera moins grande. La fierté : pour se dire avec fierté que l’on vient de choisir un produit unique, de chez nous ! La différence : pour s’apercevoir qu’en choisissant des produits locaux, on en vient à réaliser des repas aux saveurs d'ici ! Nos menus deviennent alors des créations exclusives.

Quelques produits qui nous distinguent

Soyons curieux et conscientisés : les allées d’épiceries débordent de bons produits québécois. Il suffit d’y penser, de les repérer et de les mettre dans le panier! Marques, pastilles Aliments du Québec, mais aussi provenances des matières premières et lieu de fabrication peuvent vous y aider.



Produits laitiers

Vous aimez le camembert ? Avez-vous essayé le Riopelle de l’Isle de la fromagerie de l’Île-aux-Grues? Les fromages de chèvre, les bleus, les fromages à raclette et tous les autres fromages du Québec sont de plus en plus alléchants. Il en va de même pour les nombreuses variétés de yogourts.



Viandes

Devant la section viande, le choix est facile tant l’excellence est là : les viandes de première qualité de Bœuf Québec, les Volailles des Cantons ou encore le porc du Québec de renommée internationale (tout le porc frais vendu chez IGA provient du Québec) sont naturellement à adopter. Vous voulez un peu de charcuterie ? On fait l’essai des saucissons secs ou des « cartouches » de viandes séchées de Pork Shop pour des apéros réussis.



Poissons et fruits de mer

Les producteurs québécois démontrent de plus en plus d’expertise et d’imagination dans le traitement des aliments venant de la mer et des rivières; et cela change aussi nos menus quotidiens. On aime les saumons fumés en portions de Fumoirs Gosselin ou encore de la chair de crabe de Fuits de mer du Québec pour composer une nouvelle salade de la mer ! Pensez aux produits Sushis à la maison pour cuisiner vos bols de poké, vos tartares et vos sushis!



Prêt-à-manger et prêt-à-cuisiner

Si on rêve d’un bon plat de pâtes fumantes, pourquoi ne pas choisir une délicieuse sauce fraiche signée Mikes ? C’est une exclusivité IGA.

Aussi, en réinventant les classiques, le menu du soir se transforme tout seul. Pensons aux sauces à cuisson de Ricardo, par exemple, qui permettent de rehausser les saveurs du quotidien avec goût : voici comment cuisiner un pâté chinois BBQ !

Enfin, que ce soit pour essayer les plats végétariens de la Cuisine de Jean Philippe, pour les produits avec protéines végétales de Vegeat, ou encore pour se gâter avec des douceurs, comme les smoothies LOOP ou les friandises de Chocolats Favoris, les choix sont variés et nombreux.



Fruits, légumes, fines herbes

Et tout cela se complète bien entendu par les arrivages de fines herbes, de fruits et de légumes de saison qui remplissent nos étals avec une fraîcheur bien de chez nous. Un plaisir que l’on peut retrouver tout au long de l’année puisque plusieurs produits sont cultivés en serres tels les laitues, les poivrons, les tomates, etc.

Franchement, quand vient l’heure de faire son épicerie, on peut facilement avoir le réflexe Québec ! À adopter dès maintenant... et pour longtemps!