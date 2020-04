MATHON, Thérèse



En considération de la situation actuelle, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués dès que possible. Nous vous remercions de votre compréhension.C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère mère Thérèse Mathon, survenu au CHSLD Manoir Harwood de Vaudreuil-Dorion, le 13 avril 2020 à l'âge de 81 ans des suites de la Covid-19 (Coronavirus). Elle demeurait à Vaudreuil-Dorion et autrefois de Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine.Elle a été confiée au :274, RUE ST-LAURENTTROIS-RIVIÈRES(secteur Cap-de-la-Madeleine), G8T 6G7Thérèse laisse dans le deuil ses enfants : Joanne (Dominique Côté) et Luc Daviau (Dhurata Dyrmishi); le père de ses enfants : Denis Daviau; ses petits-enfants : Marie-Claude, Marc-Alexandre (Roxane Trudel-Pigeon) et Zélie; ses arrière-petites-filles : Pénélope et Léane; ses frères et soeurs : Lucille, Louise-Hélène (Yvon Grégoire), Fernand (Danielle Paquin), Robert, Marcel, Micheline, Jocelyne, France (Luc Bouchard), Michèle (Normand Leclerc) et Daniel Mathon; sa belle-soeur Huguette D'Amour (feu André Mathon); plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CHSLD Manoir Harwood pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Condoléances par : Téléc. 819 376-3715 ouCourriel : jdgarneau@arbormemorial.comSite internet : www.maisongarneau.ca