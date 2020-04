Appelez, ça fait du bien. La grosse mode est aux 5 à 7 en Facetime.

Deux ou plusieurs couples, coupe à la main et jasette comme à la terrasse, mais cadrés sur le portable ou la tablette dans le salon ou la cuisine. Amusant, divertissant, rapprochant et c’est une belle préparation au souper. Le vino coule plus qu’à l’habitude, mais on se pardonne, la situation est spéciale. Allez, ne vous gênez pas et dites-lui : « Je passais sur ton numéro de téléphone par hasard. »

Par ailleurs, s’il n’y a pas de mortalité ou d’infection grave dans votre entourage, avouez que la tentation de tricher un ti-peu est invitante. Faut pas. Patience, patience et patience, vous dirait Justin sur la banquette arrière de sa limousine. On n’est pas encore rendu aux soupers entre amis, ne serait-ce que deux couples. Ne lâchons surtout pas la patate, nous sommes peut-être à trois mètres d’une belle victoire. Dormez, reposez-vous et on va y arriver.

LES FÉES CONFINÉES

Histoire de confinement, mon amie Nathalie avait le choix entre Laval ou Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et elle a opté pour les romantiques Laurentides. Elle ne « justinera » pas d’une place à l’autre et attendra bien patiemment que le temps nous dépandémise.

Elle prend ses petites marches tranquilles et quotidiennes dans l’innocente nature qui, a-t-elle remarqué, subit aussi des changements de comportement. Ainsi, elle observe que les chevreuils, qui se montraient déjà le bout du nez de temps en temps, sont devenus encore moins craintifs. Fort probablement parce que la circulation a beaucoup diminué sur les routes, ils se sentent davantage en sécurité et déambulent beaucoup plus calmement près des résidences et leurs humains.

13 500 kilomètres plus loin, mon amie thaïlandaise Ploy avait le choix entre Bangkok ou se confiner à Nakhon Nayok, à la campagne. Elle aussi, option deux dans le nord.

Elle peut ainsi travailler la terre et pratiquement subvenir à ses besoins alimentaires. Outre les bienfaits du potager, Ploy marche dans le petit boisé voisin et cueille et cuisine ensuite à merveille herbes et fruits sauvages.

Elle se sent au paradis dans une nature qui, curieusement, subit aussi des changements de comportement. Il n’y a plus de touristes, très peu de circulation et, tôt le matin, Ploy a maintenant de la nouvelle compagnie.

Deux gros éléphants, un mâle et sa madame, sortent du bois et viennent calmement chercher quelques bananes des mains de... Ploy. Autre pays, autres mœurs.

TI-PAQUET

Si on comprend bien, à 2500 $ par jour, les médecins spécialistes n’étaient pas en spécial.

« C’est long. Je ne suis pas sortie depuis le début de février... » (La marmotte)

Justin n’ira pas au chalet en fin de semaine. Il a un party chez des amis.

Vu dans le journal : « Jolie fille, 35 ans, célibataire, non-fumeuse, alcoolique depuis trois semaines. »

J’ai rencontré un bûcheron qui cherche du bouleau.

« Ce qui se passe est hallucinant. » (Un résident de CH-LSD)

Pierre Trudel énumère les mois : « Janvier, février, masque, asile... »

