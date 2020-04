Attention aux masques de protection illégaux

Chaque samedi, les recherchistes de notre Bureau d’enquête de Montréal, Québec et Ottawa débusquent les fausses nouvelles, vérifient des déclarations et trouvent les vrais chiffres.

L'ÉNONCÉ

En pleine crise du coronavirus, des commerçants vendent illégalement des masques N95 frauduleux et non certifiés, a averti cette semaine Santé Canada, après avoir reçu des rapports à ce sujet.

LES FAITS

Attention, de tels masques peuvent être inefficaces s’ils ne sont pas homologués par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis. Ils doivent afficher le logo ou le nom de l’institut américain (NIOSH). Si ce n’est pas le cas, Santé Canada recommande de ne plus les utiliser.

On suggère aussi de vérifier que le numéro d’approbation du respirateur est bien inscrit dans la base de données en ligne du NIOSH.

Les masques N95, qui filtrent au moins 95 % des petites particules dans l’air, aident les professionnels de la santé à se protéger contre la COVID-19.

Comme ces masques sont présentement une denrée rare, certains fraudeurs en profitent. Récemment, une enquête du réseau Global News révélait par exemple que des masques N95 contrefaits et fabriqués en Chine avaient été affichés sur le web avec une fausse certification du NIOSH.

Le chiffre de la semaine : 15 500 $

C’est le montant moyen qu’empoche Amazon chaque seconde pendant la crise du coronavirus, selon un article publié par le quotidien britannique The Guardian.

La compagnie de commerce en ligne sort grande gagnante de cette pandémie, puisque de nombreux commerces locaux ont fermé temporairement leurs portes dans les dernières semaines.

Amazon est aussi propriétaire de la chaîne de supermarchés Whole Foods, qui permet aux consommateurs de faire leur épicerie en ligne.

La croissance a été si importante chez Amazon que la compagnie a embauché 100 000 personnes en mars et a ouvert 75 000 postes en avril, selon une lettre envoyée à ses actionnaires jeudi.

La plupart de ces postes sont temporaires, permettant ainsi aux personnes ayant perdu leur emploi pendant la crise d’obtenir des revenus.

– Marie Christine Trottier