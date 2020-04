GAREAU, Madeleine

(née Poirier)



Madeleine est décédée paisiblement à Laval, le 11 avril 2020. Elle avait 95 ans et fut l'épouse de feu Raymond Gareau pendant 68 ans.Madeleine était une femme généreuse, accueillante et une mère des plus aimantes pour ses enfants, Nicole, Pierre (Linda Desautels) et Richard (Dominique Léonard). Elle était une grand-maman attentionnée envers ses six petits-enfants, Maryse, Philip, Karine, Geneviève, Catherine et Alexandre. Ses arrière-petites-filles, Émilie, Léane, Blanche, Marianne, Juliette, Ève et Sarah de même que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s se joignent à nous pour lui dire un dernier au revoir et lui témoigner tout notre amour.En ces circonstances exceptionnelles de pandémie, une rencontre familiale aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.