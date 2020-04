ARPIN, Aline (née Ste-Marie)



Au Centre d'hébergement St-Brigid's Home, le 12 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Aline Ste-Marie, épouse de feu M. Roland Arpin, fille de feu Roch Ste-Marie et de feu Alexandrine Guertin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Robert Olcina), Jacqueline et Jacques (Christiane Viens); ses petits-enfants: Simon, Anne-Marie (Rémy Bernier), Catherine (Pierre Moisan), Louis-Philippe et Marie-Hélène (Guillaume Lirette); ses arrière-petits-enfants: Damien, Elsa, Éva et Sébastien; ses frères et sa soeur: feu Jean-Paul, feu Marcel, René, feu Claude, Robert, Roger et Gisèle; ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Étant donné la situation concernant la COVID-19, les célébrations funéraires sont reportées à une date ultérieure. La famille tient à remercier particulièrement le personnel du 3e étage du St-Brigid's Home et son médecin traitant, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Roch Ste-Marie, 217, rue Berkley, St-Lambert, QC, J4P 3C9.