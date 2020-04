Chez nos libraires: succès québécois en Estrie

La littérature québécoise est un très bon vendeur dans les Biblairies GGC de Sherbrooke et de Magog. Le directeur général et libraire indépendant Étienne-Guy Caza constate que les gens ont répondu à l’appel d’acheter local.

Le roman Un homme meilleur de Louise Penny, Ténèbre de Paul Kawczak, Paul à la maison de Michel Rabagliati, les BD jeunesse L’Agent Jean!, Pas même le bruit d’un fleuve d’Hélène Dorion et Ta mort à moi de David Goudreault sont les meilleurs vendeurs.

« Ça marche très fort et c’est très marqué. Les gens ont envie de lire québécois », a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Les romans policiers et les ouvrages pratiques sur le jardinage, comme Le jardinier-maraîcher, de Jean-Martin Fortier, sont aussi très demandés.

Étienne-Guy Caza dirige depuis deux ans et demi cette entreprise familiale ouverte en 1977 et qui a deux succursales.

La rentrée scolaire

Toutes les commandes, depuis la fermeture physique des deux commerces, sont dirigés vers la Biblairie GGC de la rue King Ouest à Sherbrooke. Elles entrent par téléphone et par l’entremise du site leslibraires.ca de façon fulgurante.

« Au retour du congé de Pâques, les cinq boîtes vocales de la librairie étaient remplies avec au-dessus de 500 messages et on avait 300 commandes par internet», a-t-il fait savoir.

Les livres sont devenus, dans le contexte actuel, une sorte de bouée de sauvetage.

« C’est un peu notre rôle en ce moment. On permet aux gens d’avoir des livres, des jeux et des casse-têtes pour se changer les idées, pour faire de l’enseignement à la maison et pour penser à autre chose que ce que l’on voit à la télévision », a-t-il dit.

Étienne-Guy Caza regarde devant lui. Il a en tête la future rentrée à l’automne. La biblairie GGC vend des livres aux écoles et aussi des fournitures scolaires.

« J’essaie de voir au-delà de la crise. Ce qui me préoccupe le plus, c’est de voir de quelle façon nous allons être capables d’accommoder les milliers de parents qui viennent ici pour acheter le matériel et d’aménager les magasins de façon sécuritaire », a-t-il mentionné.

Le librairie propriétaire et directeur général continue à se nourrir côté livres. Il consacre entre 90 minutes et deux heures de sa journée, en soirée, à la lecture.

« Je suis en train de terminer Ce que l’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel. Une recommandation de mon fils. J’évite d’écouter les nouvelles », a-t-il lancé.

Les suggestions d’Étienne-Guy

Photo courtoisie

L'Arbre-monde de Richard Powers (2018)

(2018) La Panthère des neiges de Sylvain Tesson (2019)

(2019) Le Ghetto intérieur de Santiago Horacio Amigorena 2019

2019 La Fabrique des salauds de Chris Kraus (2019)

(2019) Ténèbre de Paul Kawczak (2020)

On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.