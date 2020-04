Comment ouvrir les yeux de mon fils?

Mon fils a toujours eu du mal à se faire une amie de cœur. Bien qu’il soit un homme rempli de charme, c’est comme s’il passait inaperçu, malgré ses diplômes et sa réussite professionnelle. Vous vous dites certainement que sa mère ne voit pas ses défauts, mais mon mari vous tiendrait le même discours que moi sur lui.

Il a collectionné les amies qui sortaient avec lui quand elles étaient sans amour, mais jusqu’à l’âge de 40 ans, il a toujours vécu seul et ça me désespérait. Mais voilà qu’il y a deux ans, à l’occasion d’un voyage en Suisse, il s’est fait une copine. Celle-ci est venue visiter le Québec en touriste pour voir si elle s’y plairait et surtout si elle pourrait y faire sa place comme infirmière. La province étant en manque dans ce domaine, elle a eu sa réponse.

Et elle a débarqué chez lui six mois plus tard. Sans même prendre le temps de réfléchir, mon fils a épousé cette jeune de 30 ans, donc de 10 ans sa cadette, malgré mon avis négatif. Je considérais qu’il serait mieux pour les deux d’apprendre à se connaître avant de convoler. Mais comme les parents de cette jeune fille avaient des principes assez arrêtés sur la vie à deux, il a préféré obtempérer plutôt que m’écouter.

Je vous avoue avoir tout fait Louise pour m’habituer à cette jeune femme, mais ça ne colle pas entre elle et moi. D’autant plus qu’elle ne veut pas d’enfants et que j’adorerais avoir des petits-enfants. En tant que mère d’un fils unique, il me semble que j’y ai droit.

Je la trouve exigeante avec mon fils sur le plan de la réussite professionnelle et sociale. Elle le provoque tout le temps sous prétexte de l’aider à gravir les échelons plus vite. Elle lui a fait retaper son appartement et maintenant elle veut qu’il le vende pour acheter une maison. Et lui marche là-dedans comme un petit chien.

J’ai essayé de lui parler pour lui faire entendre raison et l’emmener à être plus réaliste sur les travers de sa femme, mais il m’a bêtement répondu que ça ne me regardait pas. C’était la première fois que mon fils me rabrouait ainsi et je l’ai mal pris. Je pense qu’elle déteint de plus en plus sur lui et je n’aime pas ça. J’avais toujours pensé que mon fils manquait de confiance en lui avant, mais là je trouve que sa trop grande confiance est en train de lui enfler la tête.

Avez-vous un moyen subtil à me suggérer pour réveiller mon garçon et lui faire comprendre qu’il est en train de se faire manger tout rond par cette fille ? Mon mari refuse de s’impliquer là-dedans sous prétexte que notre fils vit sa vie comme il le veut et que ça ne nous regarde pas. Je ne peux pas croire qu’on doive laisser quelqu’un qu’on aime se tromper à ce point sans rien faire ?

Une mère aimante

Vous avez beau être une mère aimante, ça ne vous donne pas le droit de vous immiscer dans la vie privée de votre fils, et surtout de son couple. Car, oui, il s’agit d’un couple, et non plus d’un fils dont vous pouvez mener les destinées à votre guise comme peut-être vous le faisiez avant. Votre garçon vous a lui-même signifié clairement que sa vie ne vous regardait pas. Il vous faudrait peut-être l’enregistrer une fois pour toutes.

Votre vision des choses date d’une époque où, comme vous le disiez si bien, votre fils manquait de confiance en lui. Cette époque est révolue et il a pris du poil de la bête. Acceptez-le et laissez-le vivre sa vie.