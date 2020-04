COVID-19: la course aux remèdes

Alors que la planète se bat contre la COVID-19, des scientifiques du monde entier tentent de trouver un médicament et ultimement un vaccin pour freiner ce nouveau coronavirus. En collaboration avec notre chroniqueur Richard Béliveau, docteur en biochimie, nos journalistes font un tour d’horizon de cette guerre à l’ennemi invisible, menée dans des laboratoires aux quatre coins du globe.

Les labos de la planète en guerre contre le coronavirus

Photo AFP

La pandémie actuelle de COVID-19 a entraîné une mobilisation sans précédent de la communauté scientifique internationale pour identifier des médicaments pouvant neutraliser le virus ou réduire les complications de l’infection. La vaccination demeure l’approche la plus efficace pour combattre les maladies infectieuses d’origine virale et la découverte et la production à grande échelle d’un vaccin contre le coronavirus représentent un des principaux objectifs de la recherche actuelle. Cependant, plusieurs autres approches antivirales sont également à l’étude et pourraient contribuer à réduire significativement la mortalité causée par ce virus.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Pourquoi est-ce si long de développer un vaccin?

Photo Adobe Stock

Développer un vaccin sûr et efficace, ça prend du temps ! Si on entend fréquemment « 12 à 18 mois » ces derniers temps, il est important de savoir que ce scénario est très optimiste, puisqu’on met généralement de cinq à dix ans en moyenne à trouver un vaccin optimal.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

On saura dès le mois de juin si la colchicine est efficace

Photo courtoisie

Les effets dévastateurs de la COVID-19 chez les personnes vulnérables pourraient être neutralisés grâce à la colchicine, un anti-inflammatoire déjà existant. Les résultats de l’étude hautement financée par Québec sont attendus d’ici juin.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

«Prudence» avec la chloroquine

Photo d'archives, AFP

Même si Donald Trump et un scientifique français en font la promotion depuis des semaines, rien n’indique encore que la chloroquine, un médicament utilisé pour traiter la malaria, soit réellement efficace pour soigner les patients atteints de la COVID-19, prévient un des principaux conseillers du gouvernement du Québec.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Voici le traitement qui pourrait être approuvé en premier

Photo AFP

Présenté comme le médicament le plus prometteur par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’antiviral remdesivir suscite l’espoir dans la lutte à la COVID-19, mais son efficacité est encore loin d’être démontrée.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Une étude québécoise va bon train

Photo d'archives, Didier Debusschère

Une équipe franco-québécoise de chercheurs, pilotée par le Dr Guy Boivin du CHU de Québec, mise, elle aussi, sur l’utilisation de médicaments existants pour freiner le virus afin de gagner du temps.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Un remède du Québec ?

Photo courtoisie

Des entreprises de Québec prennent part à la course folle vers le développement d’un vaccin contre la COVID-19, un sprint que la planète entière a entrepris avec une longueur de retard sur le virus. « C’est comme essayer de construire un avion en même temps qu’on doit le faire voler tellement tout va vite », explique la direction de Medicago.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Déjà 5 tests sur des humains

Photo d'archives, Associated Press

Une véritable course au développement de vaccins contre la COVID-19 s’est engagée à travers le globe. Selon un décompte international effectué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), trois vaccins expérimentaux font actuellement l’objet de premiers tests chez les humains, aux États-Unis et en Chine, tandis qu’au moins 67 autres vaccins (dont celui développé par la compagnie Medicago de Québec) sont à l’étape des essais précliniques. Au cours des derniers jours, on apprenait en outre que des essais sur des humains ont été approuvés en Chine sur deux autres vaccins expérimentaux. Cela porte donc à cinq le nombre de vaccins testés sur des humains dans le monde.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Le plasma de convalescents pour neutraliser le coronavirus

Photo courtoisie

Plusieurs études examinent actuellement si la transfusion d’anticorps développés par les survivants de la COVID-19 pourrait permettre de guérir les patients touchés par la maladie.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

Des faux remèdes d’ici et d’ailleurs dont vous devez vous méfier

Photo AFP

Certains sont inoffensifs et farfelus, d’autres sont absolument nocifs, voire mortels: les faux remèdes miracles, totalement inefficaces pour se protéger ou guérir de la COVID-19, abondent sur le web. La désinformation se propage aussi rapidement que le virus et certains sites malveillants en profitent même pour vendre de faux médicaments afin d’accéder à vos informations bancaires.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

L’intelligence artificielle pour prévenir les pandémies

Photo d'archives, AFP

Alors que tous les yeux sont tournés sur la course au vaccin et aux remèdes pour lutter contre le coronavirus, plusieurs chercheurs tentent de mettre au point une méthode pour mieux détecter et surveiller les pandémies.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.

En attendant le vaccin...

Photo Didier Debusschère

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, dans le dossier présenté par Le Journal sur les recherches pour trouver un remède au nouveau coronavirus.

► Cliquez ce lien pour poursuivre la lecture de cet article.