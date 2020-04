COVID-19: le Québec recense 17 521 cas confirmés et 805 décès

QUÉBEC | Le bilan de la pandémie de COVID-19 continue de s’alourdir au Québec, où l’on recense désormais 17 521 cas confirmés et 805 décès liés au virus.

Il s’agit d’une hausse de 723 cas et de 117 décès en 24 heures.

La région de Montréal, qui est la plus touchée au Canada, a dépassé les 8000 cas, soit 8052. La Montérégie (2052), Laval (1897), Lanaudière (1244), la Mauricie et Centre-du-Québec (947), les Laurentides (813), l’Estrie (770) et la Capitale-Nationale (586) sont les autres régions les plus lourdement frappées par la crise sanitaire.

Selon les chiffres de l’Institut national de santé publique (INSPQ), 1130 (+54) personnes sont hospitalisées, dont 258 (+51) aux soins intensifs. Quelque 3315 Québécois sont rétablis et 2964 tests sont en cours d’investigation.

Le point de presse quotidien fait relâche ce week-end, le gouvernement Legault ayant décidé de le présenter seulement en semaine, une première depuis le début de la pandémie.

Le bilan

805 décès (117 nouveaux décès)

17 521 cas confirmés (+ 723)

1130 personnes hospitalisées

258 personnes aux soins intensifs

3315 personnes rétablies

2964 personnes sous investigation

Bilan régional des cas

Bas-Saint-Laurent : 34

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 214

Capitale-Nationale : 586

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 947

Estrie : 770

Montréal : 8052

Outaouais : 202

Abitibi-Témiscamingue : 143

Côte-Nord: 107

Nord-du-Québec: 7

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 119

Chaudière-Appalaches : 316

Laval : 1 897

Lanaudière : 1244

Laurentides : 813

Montérégie : 2052

Nunavik : 13

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 5

Ensemble du Québec : 17 521