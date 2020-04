COVID-19: protocole d’intervention pour les inspecteurs de bâtiments

MONTRÉAL – Le Réseau des inspecteurs en bâtiments certifiés (Réseau-IBC) a annoncé le lancement d’un protocole d’intervention destiné aux professionnels de l’inspection en bâtiment pour travailler dans de meilleures conditions de santé, de sécurité et d’hygiène.

Développé en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique de Montréal, le protocole détaille les mesures à appliquer avant, pendant et après une inspection en bâtiment.

«Le protocole est un document évolutif qui sera réévalué chaque semaine en fonction des avancées en santé publique et de la recherche scientifique sur la COVID-19», a indiqué vendredi le Réseau-IBC dans un communiqué.

Ce protocole intervient en prévision de la reprise à compter du 20 avril 2020 des inspections pré-livraisons et pré-réceptions de constructions résidentielles neuves dont la livraison est prévue au plus tard le 31 juillet 2020 et de la reprise à venir des inspections pré-ventes et pré-achats des bâtiments usagés, selon le Réseau-IBC.

La mise en place de ce protocole est devenue nécessaire, dès lors que la réglementation de l'inspection en bâtiment n'est pas encore effective au Québec, a justifié l’organisme.

«À ce jour, aucune association, organisme, ni regroupement d'inspecteurs en bâtiment n'a reçu le mandat du gouvernement du Québec de mettre en place une structure et des mécanismes de sanctions pour encadrer l'industrie de l'inspection en bâtiment et protéger le public», a déploré le Réseau-IBC.