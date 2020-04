BERTRAND née LAVOIE Michèle

BERTRAND née LAVOIE

À Hudson, le 10 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Michèle Bertrand. Elle rejoint son fils feu Marc-André.Elle laisse dans le deuil son époux André après 59 ans de vie commune et son fils Charles (Lucie), ses petits-enfants Jean-Christophe (Véronique), Élise (Gabriel) et Philippe (Marie); également sa soeur Sr Lucille, ses frères Claude et Denis (Jeannine), sa belle-famille Suzanne, Gilles (Sylvie), Monique, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs Hudson Vaudreuil-Soulanges pour leur soutien extraordinaire et les excellents soins.Des dons à la Fondation Maison soins palliatifs Vaureuil-Soulanges seraient appréciés.https://www.mspvs.org/dons/Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.