da PONTE (Bélanger), Deana

Mme Deana da Ponte, est décédée paisiblement au CHUM de Montréal le 27 mars 2020, à l'âge de 74 ans, épouse de M. Jorge da Ponte, demeurant depuis près de 70 ans sur le Plateau-Mont-Royal à Montréal. Elle était la fille de feu M. Maurice Bélanger et de feu Mme Femmijge (Faye) Hagevoort.Outre son époux M. Jorge da Ponte, elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard, Caroline et Sarah, ses petits-enfants: Philippe, Daphnée et Annabelle et sa soeur Louise Provost (Royal).Lève tôt, dévouée à son travail jusqu'à sa retraite en 2011, elle a donné près de 35 ans de fier service à Hydro-Québec. Elle n'a jamais cessé de raconter des anecdotes de sa carrière ainsi que des souvenirs de ses amis Hydro-québécois. Elle ne vous a jamais oubliés. Avec son grand coeur généreux, elle a aussi fait près de 30 ans de bénévolat à sa paroisse. Le bien que cette magnifique personne a répandu est sans mesure. Un gros remerciement à l'équipe de son petit bistro favori, Carmen et Felipe (Torréfiction), où elle adorait être parmi ses amis du quartier et se sentait entourée d'une deuxième famille.La famille tient à remercier chaleureusement et avec beaucoup de reconnaissance les docteurs et les équipes de soins infirmiers qui l'ont accompagnée tout au long de son combat. Un merci tout spécial également à toute l'équipe des soins CLIC (Clinique d'Insuffisance cardiaque du CHUM) pour leur humanité et les bons soins prodigués à notre chère maman. Une équipe soucieuse, impliquée et professionnelle, nous leur serons toujours reconnaissants.En raison des circonstances, des visites privées se tiendront dans l'intimité et les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure à la Paroisse Saint-Stanislas-de-Kostka et au Centre funéraire Côte-des-Neiges. Une annonce sera publiée prochainement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM car nous avons vu de nos propre yeux le travail, l'acharnement et les recherches qui se font pour sauver une vie. Merci.4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7