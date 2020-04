«Naturopathie : Le guide saison par saison» de Loïc Ternisien: des conseils pour une bonne hygiène de vie

Naturopathe spécialisé en herboristerie et en aromathérapie, le Français Loïc Ternisien propose différentes astuces pour maintenir une bonne hygiène de vie et garder la forme toute l’année dans son nouveau livre, Naturopathie : Le guide saison par saison. Il rappelle les principes de la bonne santé en naturopathie, et explique comment s’y prendre pour avoir un «terrain robuste».

Joint en France pour une entrevue téléphonique, Loïc Ternisien explique ce qu’est l’approche, en naturopathie, en la comparant au jardinage. «Je donne toujours l’image du terreau : si cette terre a été polluée, on peut la nettoyer et la rendre beaucoup plus fertile», explique-t-il.

«En naturopathie, l’objectif, c’est d’essayer d’avoir un terrain – notre terreau à nous – qui soit assez fertile pour que, si toutefois il y a une mauvaise herbe qui essaie de pousser, eh bien, qu’elle ne puisse pas pousser parce que la place est déjà prise par de belles herbes.»

«Travailler sur le terrain, c’est le meilleur moyen de prévenir, parce que ça veut dire qu’on a une armée immunitaire, une digestion qui est solide. Notre corps fonctionne de manière optimale, donc un petit déséquilibre ne devrait pas nous atteindre. Et c’est ça qu’on essaie de faire en naturopathie : donner tous les outils au corps pour qu’il soit à son plein potentiel.»

Bonne alimentation

Loïc Ternisien recommande d’abord et avant tout de surveiller son alimentation. Lui-même explique dans son livre comment il a changé la sienne pour améliorer son propre état de santé, étant aux prises avec un intestin irritable.

Il a donc changé la qualité, la quantité et la cuisson des aliments qu’il ingérait... et obtenu de bons résultats. «Je n’ai plus aucun symptôme du côlon irritable», écrit-il d’ailleurs en caractères gras dans son livre.

«Il y a une expression qui dit : on creuse notre tombe avec les dents, et une autre qui dit que l’alimentation, c’est notre première médecine. C’est la base de tout. Si on veut travailler sur notre hygiène de vie, ce n’est pas en mangeant de la junk food quatre ou cinq fois par semaine qu’on va réussir à avoir un système efficace.»

«La première chose, c’est de travailler sur l’alimentation de manière à ce que notre microbiote travaille de manière optimale avec le corps au complet.» Il recommande de manger beaucoup de légumes, un peu de fruits et de limiter les céréales.

«On essaie d’éviter les produits à base de gluten ou les produits laitiers, qui vont avoir tendance à minimiser le potentiel du microbiote. Déjà ça, en termes d’hygiène de vie, c’est un gros pourcentage du travail qui aura été fait.»

Stress et sommeil

Ensuite, il recommande de travailler sur son stress et sur son sommeil. «Le sommeil, c’est un gros volet. Il y a beaucoup de gens qui dorment mal. Moins bien on dort, plus on est fatigués. Et plus on est fatigués, plus on est stressés, plus on prend du poids, plus on grignote... ça devient un cercle vicieux.»

Loïc Ternisien suggère de «s’assurer d’avoir tout le magnésium nécessaire pour que le système nerveux fonctionne de manière optimale». «Pour ça, on va travailler, oui, par l’alimentation, et aussi par une supplémentation en magnésium. Il y a des formes qui sont plus assimilables, comme le citrate et le bisglycinate de magnésium.»

Il recommande de faire de la méditation, des exercices de respiration et du yoga.

Loïc Ternisien est scientifique de formation. Il a découvert la naturopathie au Québec. Il est spécialisé en aromathérapie et en herboristerie.

Il anime la série web Les tutos de Loïc.

Il a fondé le programme de rééquilibrage alimentaire Nyam.fr.

Son site web : loicternisien.com