Dons, alimentation et désinfectant

Dans cette chronique qui durera tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Un achat qui devient un don

Photo courtoisie

Le Groupe Bugatti lance une nouvelle collection de sacs et d’accessoires #cavabienaller dans le but de soutenir les banques alimentaires.

Pour chaque achat d’un article de la collection, l’entreprise remettra un don qui peut représenter jusqu’à 50 % du total de la facture à deux organismes qui viennent en aide aux plus démunis, soit La cantine pour tous et Banques alimentaires du Canada.

La collection #cavabienaller comprend des sacs à dos et à bandoulière, des fourre-tout, des écritoires qui sont toutes ornées d’un arc-en-ciel, un symbole d’espoir devenu viral pendant cette crise de la COVID-19. Ils sont en vente sur les sites sacsmode.com et bfashionsbags.com. La livraison est gratuite pour tous les articles de la collection.

Le Groupe Bugatti, dont le siège social est à Boisbriand, a aussi offert 5000 sacs de transport aux travailleurs de la santé des unités de soins de la COVID-19 de trois centres hospitaliers – l’Hôpital de la Cité-de-la santé, l’Hôpital juif de Montréal et le CHU Sainte-Justine – pour faciliter le transport de leurs vêtements de la maison au travail. L’entreprise est aussi reconnue pour ses marques comme Céline Dion Collection, Joanel et Bugatti, entre autres.

► sacsmode.com

De la viande bio livrée

Photo courtoisie

Viandes Rheintal est un transformateur de viandes biologiques du Centre-du-Québec qui s’approvisionne directement auprès des producteurs certifiés. Ceux-ci se spécialisent dans l’élevage de bœufs des prés, de porcs de pâturage, de « veaux sous la mère » (qui se nourrissent du lait de leur mère tout au long de leur vie) et de poulets picoreurs élevés en liberté.

Rheintal offre un service de livraison à domicile de découpe de viandes, de charcuteries de spécialité et de mets préparés sans gluten.

« On utilise des ingrédients d’ici de qualité supérieure, comme les épices boréales de la Gaspésie », explique Guylaine Buecheli, propriétaire de l’entreprise familiale. En cette période de crise, la livraison est gratuite pour les commandes de 150 $ et plus (sauf pour certaines régions plus éloignées).

► viandesrheintal.com

Un gel antiseptique

Photo courtoisie

Durs pour les mains, les produits antiseptiques. Dans leur boutique en ligne, les Laboratoires Druide proposent un désinfectant contenant de l’aloès qui nourrit la peau. Malgré un usage fréquent, il prévient les mains sèches et rugueuses. Déjà offert en gel, le produit de la gamme Alaska est maintenant offert en vaporisateur, plus facile d’application.

« On en a fait le lancement plus tôt que prévu pour répondre à la demande qui est exceptionnelle actuellement », explique Éric Arminjon, vice-président, ventes et marketing.

Shampooing, bain moussant, soins pour bébés, crèmes hydratantes, Druide fabrique depuis plus de 40 ans une large gamme de produits naturels et biologiques certifiés. Malgré des effectifs réduits pour respecter les mesures de protection, Druide garantit une livraison dans un délai de 7 à 10 jours.

► druidebio.com

Fruits et légumes chez les particuliers

Photo courtoisie

D’un distributeur de fruits et légumes pour les hôtels, restaurants et services alimentaires, Hector Larivée s’est transformé en quelques heures pour répondre à la demande de livraison de commandes d’épicerie en ligne. Cette entreprise familiale spécialisée dans la distribution de fruits et légumes pour les hôtels, restaurants et services alimentaires, dessert les particuliers en cette période de crise de la COVID-19.

Les acheteurs peuvent choisir entre la livraison à domicile sans contact ou la cueillette à l’entrepôt situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. « Face aux difficultés des épiciers à répondre à la demande, on offre une alternative aux consommateurs pour s’approvisionner en produits de toutes sortes », explique le PDG, Guy Larivée. En effet, au fil des semaines, la liste des aliments proposés s’est allongée : produits de boulangerie, mets préparés, desserts et pâtisserie, poissons et fruits de mer s’ajoutent aux paniers de fruits et de légumes. « Il est possible de faire une épicerie complète ou presque », souligne M. Larivée. Hector Larivée sert la grande région de Montréal et les livraisons sont effectuées dans un délai de 24 à 48 heures.

► shop.hectorlarivee.com/

► L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19. Vous avez un produit ou un service local québécois ?