CHAMBERLAND, Hector



De Laval, le 13 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Hector Chamberland, époux de Mme Denyse Gascon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Louis-David), Simonne (Pascal) et Pierre (Jessyca), ses petits-enfants Frédérique, Kassandra, Samuel, Émile, Florence, Félix, Vincent et Anaïs, ses frères Armand (Carmen), Daniel (Régina) et Robert (Nicole), sa soeur Isabelle (Maurice), sa belle-soeur Madeleine (feu Jean-Marc), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Dans le contexte actuel, les rituels funéraires sont reportés.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'unité 3B du CHSLD Idola St-Jean pour leur soutien et les soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Idola St-Jean, dont Hector a particulièrement apprécié les activités.