LAURION (née Vallières)

Ghislaine



Le 14 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Ghislaine Vallières, épouse de feu Isidore Laurion.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Ginette), Ginette (Jacques) et Denis (Sylvie), ses cinq petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances, les funérailles auront lieu dans l'intimité de sa famille.505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com