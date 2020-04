de GUISE FAUTEUX, Jeannine



À Montréal, le 26 mars 2020, à l'âge de 88 ans, s'est éteinte Mme Jeannine de Guise.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, sa belle-fille Johanne ainsi que ses nièces Suzanne et Francine, son neveu Michel, cousin(e)s et de nombreux amis.La famille tient à remercier tout le personnel des unités de soins palliatifs de l'Hôpital général juif de Montréal, de l'Hôpital Mont Sinaï ainsi que du centre d'hébergement Alfred Desrochers pour les attentions et les bons soins prodigués.Vos témoignages peuvent se traduire par un don aux fondations de ces établissements.Compte tenu de la situation actuelle, la célébration de sa vie sera tenue à une date ultérieure. S.v.p. consulter le registre virtuel au :