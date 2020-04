FOLCO, Giuseppe



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Giuseppe Folco, époux de madame Yvette Michaud, survenu à Boucherville, le 7 avril 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois.Outre son épouse bien-aimée, Jos laisse dans le deuil ses quatre enfants Chantale, Sylvie (Daniel), Yvan (Lise) et Martine (Sylvain), ses huit petits-enfants Nina, David, Guillaume, Olivier, Enzo, Phoebe, Jérémy et Justin, ses cinq arrière-petits-enfants Eliot, Isaac, Édouard, Maverick et Romy ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.