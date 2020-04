TURCOTTE, Francine



Le 27 mars 2020 aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, est décédée Francine Turcotte à l'âge de 75 ans, suite à la maladie de la sclérodermie.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Nataly, Michel (Dominique), Pierre (Mirja) et ses six petits-enfants: Amélie, Hugo, Éliane, Lucas, Mégane et Alexia; ainsi que son frère et ses soeurs et leurs conjoints. Une pensée spéciale pour son bon ami Gaëtan Trudel et sa famille.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée dès que possible.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sclérodermie Québec en ligne sur le site. Lors de la cérémonie des formulaires de dons seront aussi disponibles sur place.