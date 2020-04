En confinement, Jean-Thomas Jobin plonge dans l’univers du soccer

Grand amateur de sports, l’humoriste Jean-Thomas Jobin profite de son congé forcé de spectacles pour regarder la série documentaire anglaise Sunderland ‘Til I Die, disponible sur Netflix.

« Après avoir regardé Tiger King et avoir eu de la difficulté de me remettre d’autant de poésie, j’ai commencé cette série documentaire sur une équipe de soccer d’une ville ouvrière de l’Angleterre. C’est un genre de 24CH [l’émission qui suivait le Canadien, au hockey], mais sur le soccer et avec des accès encore plus “coulisses”. Je ne suis pas fan de soccer à la base, mais la série est hyper intéressante. »

Côté cinéma, Jean-Thomas répond spontanément le film Le goût des autres, d’Agnès Jaoui, dans ses coups de cœur. « C’est un film français [sorti en 2000] drôle, touchant, avec un beau sujet, très bien écrit et bien joué. Tout le monde devrait voir ce film. »

Son autre film coup de cœur est Nelly et Monsieur Arnaud, de Claude Sautet. « C’est une histoire atypique, très bien écrite et finement jouée entre un vieux juge retraité, joué par Michel Serrault, qui s’attache à la femme qui dactylographie ses mémoires, jouée par Emmanuelle Béart. »

Plein de balados

Musicalement, l’humoriste baigne davantage dans la nostalgie que dans la découverte, ces jours-ci. « J’écoute beaucoup Arcade Fire, Fred Fortin, Tire le coyote et Richard Desjardins. Ça me fait du bien de me laisser bercer, et “rebercer”, par tant de talent. »

Grand consommateur de balados, Jean-Thomas Jobin écoute présentement Criminal. « C’est un excellent podcast qui revisite des crimes avec une touche humaine. Phoebe Judge est l’animatrice-journaliste et elle a potentiellement la plus belle voix du monde. C’est hyper bien fait, bien fouillé et présenté. »

Confiné avec sa chatte de neuf ans, Papa prune, Jean-Thomas Jobin se tient lui-même occupé en participant à plusieurs balados en compagnie de Mike Ward, avec Sous écoute. Avant la pandémie, les deux avaient aussi enregistré plusieurs épisodes d’En route vers (to) Survivor. « C’est mon atelier de conversation anglaise avec Mike comme professeur. »

Jean-Thomas a aussi profité du confinement pour lancer un nouveau projet audio de relaxation intitulé « Je vais essayer de sortir un nouveau chapitre aux deux semaines, jusqu’à ce que le Québec entier se soit endormi sur ma voix et mes consignes apaisantes. »

