MERCURE, Gisèle



À Pointe-Claire, est décédée le 5 avril, à l'âge de 95 ans, madame Gisèle Mercure. Épouse de feu Jean Tougas, mère de feu Pierre et feu Denise (Denis Villemure). Elle était la dernière survivante d'une famille de neuf filles et deux garçons.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Un hommage en toute simplicité lui sera dédié à une date ultérieure.Un merci particulier à la Maison Valeo de Pierrefonds pour ses soins durant une période particulièrement difficile.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore.