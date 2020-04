CHARETTE, Gérard



À Saint-Jérôme, originaire de Sanford Maine aux États-Unis, le 12 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gérard Charette, époux de feu Mme Aline Alarie. Il était le fils de feu M. Théodore Charette et de feu Mme Jeanne Lehouillier.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Doreen Enright), Louise (Marcel Corbeil), Marc (Élyse Anne Boulet), Christiane, Carole (Bernard Houde), Patrick (Guylaine Bouchard), ses petits-enfants Michel, André, Chantal, Stéphane, Josée, Julie, Philip, Edouard, Julien et Thomas, ses nombreux arrière-petits-enfants, ses soeurs Georgette, Thérèse, Pâquerette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Il a été confié à:Dans le contexte actuel, les funérailles seront reportées. Les détails de la cérémonie seront divulgués ultérieurement sur le site web de la Maison Trudel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.