OUELLETTE, Yvon



Entouré de ses proches, le 15 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Yvon Ouellette, époux de Mme Johanne Miron, de Ste-Martine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Anne-Marie (Emmanuel Bourdeau), ses petits-fils Antoine et Cédrick, son beau-frère Yves Martin (feu Diane Ouellette), sa belle-soeur Francine Terriault (Yvan Terriault), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.22, RUE PICARDSTE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com