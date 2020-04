GAUTHIER, Claude



À Montréal, le lundi 13 avril 2020 est décédé, à l'âge de 78 ans Monsieur Claude Gauthier, époux de Madame Huguette Gagnon Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel (Line), son petit-fils Alexandre (Sabrina), ses arrière-petits-enfants Ethan et Coralie, son frère Robert (Lise), sa belle-soeur Diane Gagnon (Marc), ainsi que parents et amis.Étant donné la présente situation, les funérailles sont remises à une date ultérieure, qui vous sera communiquée en temps et lieu.