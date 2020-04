Leblanc, Yvon



Entouré de sa famille, à l'Hôpital communautaire de Cornwall, le lundi 13 avril 2020 à l'âge de 78 ans, est décédé Yvon Leblanc, de Maxville.Époux bien-aimé de Lise Leblanc (née Taillon), père bien-aimé de Lyne Soramaki (Carl) de Thunder Bay, ON et Diane Burelle (Gilles) de Baltics Corner, ON, grand-père fier de Ben Soramaki (Candice), Danny Bissonnette (Katy), Matt Soramaki (Laura), Mike Soramaki, Philipe Burelle, il laisse aussi dans le deuil ses beaux-petits-enfants Chase et Alivia Fridd ainsi que ses arrière-petits-enfants Nash et Colt Soromaki.Frère chéri de Fleurette Parent (Yvan) de Valleyfield, QC; Suzelle Carrière (feu René), Maryse Morin (Marcel), Marc Leblanc (Lise) tous de Montréal, QC et Donald Leblanc (Huguette) de Valleyfield, QC, il fut prédécédé par ses parents Alpha et Régina Leblanc et par son frère Gilles (Claudette) de St. Anicet, QC.Beau-frère de Claude et Lucie Taillon de Moose Creek, Serge Taillon de Gatineau, QC et Nicole Taillon (feu John) de Thurso, QC, il manquera beaucoup également à plusieurs nièces et neveux.Yvon avait une passion pour la nature, la chasse et le piégeage. Il a apprécié toutes ses années en tant que coiffeur créant une grande amitié avec plusieurs de ses clients. Sa passion pour la musique, les Old Time Fiddlers et les jamborees, tant de merveilleux souvenirs resteront dans nos coeurs. Il était vraiment un modèle pour nous et nous a appris à ne jamais abandonner. Il aimait vraiment la vie et l'a prouvé jusqu'à son dernier souffle.Un grand merci pour tous les merveilleux soins prodigués à l'Institut de cardiologie d'Ottawa, au Centre médical de St. Isidore,à l'Hôpital communautaire de Cornwall et par le Life Lab et Homecare.Une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure. Date et heure à annoncer. Les arrangements funéraires ont été confiés à114, RUE MAIN SUD, ALEXANDRIE613-525-2772En guise de sympathie, des dons commémoratifs à l'Institut de cardiologie d'Ottawa ou à l'Hôpital communautaire de Cornwall seraient appréciés par la famille.En mémoire de Yvon, un arbre sera planté au Memory Woods.